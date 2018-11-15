Президент США Дональд Трамп выступил с необычным кадровым решением дипломатической проблемы. Глава Белого дома предложил назначить на должность посла в ЮАР модного дизайнера Лану Маркс.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Лана Маркс является членом частного гольф-клуба Трампа Мар-а-Лаго и также хорошо известна созданием люксовых сумок из кожи экзотических животных, таких как крокодил и страус. Цены на ее сумки начинаются от $19 тысяч.

По словам источника в гольф-клубе Трампа, Лану Маркс родилась и выросла в Южной Африке, училась в университете Витватерсранда, а также в институте управления персоналом в Йоханнесбурге. По информации Белого дома, дизайнер говорит на африкаансе и коса - двух из официальных языков ЮАР.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп устроил выволочку Терезе Мэй с борта самолета.