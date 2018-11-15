На сегодня, 15 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 27,83 грн/доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на уровне 2783,9406 гривен за 100 долларов (-7,8756 гривен).

Также регулятор повысил курс евро на 1 копейку до 31,44 гривен за евро. Официальный курс евро на 15 ноября установлен на уровне 3144,7393 гривни за 100 евро (+0,8751 грн).

Ранее "Страна" сообщала, что доллар уронили по отношении к гривне.

Также мы писали о том, что финансисты объяснили, почему курс доллара не удалось качнуть вверх.