В следущем месяце, в декабре, киевские власти полностью перекроют движение автотранспорта на Шулявском мосту в связи с его сносом и реконструкцией. Об этом передают Украинские Новости.

"Ведутся подготовительные работы. Подрядчик сделал предоплату по металлоконструкциям. Перекрытие путепровода, перед тем, как начнем его разбирать, произойдет в середине декабря", - заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян.

Планируется, что работы по строительству новой автомобильной развязки в центре Киева займут около полутора лет.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Шулявский мост за 600 млн будет ремонтировать фирма помощника нардепа Микитася.

Также мы рассказывали, что "уставший" Шулявский мост перекроют на полтора года и приводили схему объезда.