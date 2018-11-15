Сегодня, 15 ноября, Украину ждет холодная погода с морозами ночью, дождями и мокрым снегом днем, температура днем будет доходить до +7 градусов. Об этом сообщает Укргидромет на своем сайте.

В большинстве северных областей даже в дневное время термометры покажут минусовую температуру, ожидаются осадки. Ночью температура воздуха упадет до -1 градуса, а днем составит от -1 до +1. На востоке синоптики обещают хоть и холодную погоду, но без существенных осадков. Днем столбики термометров покажут до +2, а ночью в среднем -4. Осадки ожидаются и на юге. Днем температура повысится до +7, а ночью составит +1...+4 градусов.

На западе страны пройдут дожди. Ночью температура составит среднем +4, а в дневные часы воздух прогреется до +5...+7. В некоторых областях центральной части страны существенных осадков не ожидается, однако в других регионах синоптики предвещают дождь со снегом. Ночью температура воздуха составит от 0 до +3, а днем максимум +3 градусов.

В Киеве синоптики также прогнозируют осадки. И днем, и ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +1. Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Украине пообещали "мрачную и противную" погоду.

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