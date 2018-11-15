Вчера, 14 ноября, в Николаеве был задержан на крупной взятке важный чиновник мэрии. Под колпак силовиков попал заместитель начальника отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета.

Об этом передает пресс-служба областной прокуратуры.

"14 ноября, работниками Николаевской городской прокуратуры № 1 и сотрудниками Управления защиты экономики в Николаевской области задержан заместитель начальника отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета и его посредника - частного предпринимателя, за вымогательство неправомерной выгоды в размере $ 5 тыс." – заявили в прокуратуре.

Средства требовали у частного предпринимателя за использование ларьков в городе Николаеве, размещенных на земельном участке, действие договора аренды которого закончилось.

Злоумышленники были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины при передаче аванса в размере $1000 тысячи.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством), - уточнили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 8-12 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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