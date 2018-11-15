Знаменитый киноактер Роберт де Ниро очень не любит президента США. Артист снова обрушился с нападками на Трампа приняв участие в чествовании актера Билли Кристалла, которого поздравляли как икону эстрады в частном нью-йоркском клубе комедиантов. Об этом передает Gazeta.

Поднявшись на сцену, актер напомнил сидящим в зале о своем заявлении во время вручения театральной премии Tony Awards.

"Я просто очень расстроен из-за этого придурка из Белого дома", - сказал тогда Роберт, добавив, что Трампу следует кое-куда пойти. После этого он поднял вверх сжатые кулаки. Зал отреагировал на это бурными аплодисментами, переросшими в стоячую овацию.



В этот раз он повторил тоже самое, под одобряющий гул из зала, но в шутливой форме и адресуя виновнику торжества Кристаллу. Роберт де Ниро в шутку предположил, что Кристалл мог бы быть президентом вместо "вот этого".

"У нас уже есть опасный шут, теперь нам нужен героический комик", - заявил актер. Но в итоге он пришел к выводу, что Кристалл не умеет лгать и будет дисквалифицирован за отсутствие скандалов.

"Я считаю, что лучше всего держать тебя на том месте, где ты находишься - смешить и развлекать нас, как никто другой", - заключил де Ниро.

Напомним, что Трамп в ответ на оскорбления де Ниро, назвал его "клоуном".