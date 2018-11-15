В Калифорнии продолжают свирепствовать самые сильные за всю историю штата лесные пожары. И, как всегда, в таких случаях, нашлись охотники поживиться чужим добром. В Калифорнии появились банды мародеров, которые обчищают покинутые дома. Что не могло не вызвать ответной реакции.

Так например, экс-мотогонщик Кэри Харт, муж знаменитой певицы Pink пригрозил расстреливать мародеров прямо на месте. Pink и Кэри были вынуждены покинуть свой домик у океана, но пожар обошел его стороной.

Харт разместил свое предупреждение в Instagram. Он выложил фото людей в масках, с оружием и знаком "Мародеры будут расстреляны на месте". "Если ты мародер, подумай дважды, прежде чем вернуться в Малибу", - подписал снимок Кэри Харт.

Фото: instagram.com/hartluck/

Ранее "Страна" сообщала, что лесные пожары в Калифорнии уничтожили дом царя Леонида из фильма "300 спартанцев", актера Джерарда Батлера.



