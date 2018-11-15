Вчера, 14 ноября, конгрессмены Республиканской партии избрали нового руководителя своей фракции (которая оказалась в меньшинстве - Прим.Ред.) в Палате представителей. Голосование было закрытым.

Очередным лидером республиканцев стал Кевин Маккарти (избран от штата Калифорния - Прим.Ред.). Об этом передает The Hill

По итогам голосвания, Маккарти поддержали 159 законодателей, против него высказались 43. Он станет лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса нового состава, который приступит к работе в январе 2019 года.

Напомним, что 6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия сохранила большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей. Президент США Дональд Трамп назвал результаты выборов "невероятно успешными".

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