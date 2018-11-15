В последнем матче чемпионата Украины вновь отличился дебютант Шахтера, бразильский полузащитник Майкон. Он эффектным ударом со штафного направил мяч в ворота полтавчан. Напомним, что встреча завершилась со счетом 2 - 0 в пользу подопечных Фонсеки.

Бразильский легионер присоединился к Шахтеру только этим летом и сразу же удивил болельщиков своим умением бить издалека и эффектно реализовывать штрафные удары. Shakhtar TV показал все четыре гола полузащитника, которые он уже записал на свой счет за "горняков".

Видео: FC Shakhtar Donetsk

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что защитник Шахтера поразил сборную Украины невероятным исполнением песни Муслима Магомаева.

Сергей Кривцов на сборах национальной команды Украины спел знаменитую и очень сложную для вокалиста песню Муслима Магомаева "Синяя вечность". Выступление футболиста произвело самый настоящий фурор. Партнеры по команде аплодировали Кривцову стоя.

Также мы рассказывали, что Шахтер начал продажу билетов на матч против Лиона в последнем туре группового турнира Лиги чемпионов.