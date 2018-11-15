Адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд в суде против Дональда Трампа, попал в очень неприятную ситуацию. Он арестован по подозрению в бытовом насилии. Основанием для действий полиции стала жалоба супруги, проживающей раздельно с Авенатти, сообщает TMZ.

Ссора произошла во вторник, 13 ноября, в многоквартирном доме района Сенчури-Сити в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Охранники дома стали свидетелем того, как жена адвоката выбежала в фойе, громко разговаривая с кем-то по телефону. Женщина говорила собеседнику, что "не может поверить" в то, что ее муж "сотворил с нею". Через короткое время в фойе появился и сам Авенатти, который нецензурно выражался и твердил, что супруга ударила его первой.

По данным TMZ, семья Авенатти состоит в браке с 2011 года. В 2017 году адвокат подал на развод.

Напомним, что скандал вокруг якобы имевшей место внебрачной связи между Трампом и Клиффорд разгорелся после статьи в газете The Wall Street Journal в январе 2018 года. Как сообщило издание, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн за месяц до президентских выборов в США в ноябре 2016 года заплатил экс-актрисе $130 тысяч для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях. Клиффорд подала иск в отношении Трампа и Коэна, добиваясь аннулирования соглашения, обязывающего ее скрывать данные сведения. Также в отдельном иске она обвинила их в распространении порочащих ее сведений.

Ранее "Страна" рассказывала, что порнозвезда Стефани Клиффорд не хочет молчать, потому и подала в суд на президента США Трампа.