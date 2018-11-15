В США пришлось на 24 часа отложить запуск транспортного корабля Cygnus с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС). НАСА пришлось пойти на этот шаг из-за неблагоприятной погоды в районе космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.

Пуском занимается корпорация Northrop Grumman, передает пресс-служба НАСА.

"Из-за неблагоприятной погоды запуск груза Northrop Grumman к МКС отложен на 24 часа. Старт теперь намечен на 04:23 (11:23 по Киеву) пятницы, 16 ноября, и состоится с космодрома НАСА на Уоллопсе", - заявили в космическом ведомстве США.

Cygnus доставит на МКС научные приборы и рабочие материалы для орбитального комплекса. Для вывода корабля на орбиту выбрана ракета-носитель Antares.

Ранее "Страна" сообщала, что космическая станция Dawn перестала выходить на связь с НАСА.