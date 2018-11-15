Редкий розовый бриллиант под названием "Розовое наследие" (Pink Legacy) продан на торгах, устроенных аукционным домом Christie's, за рекордные 50,375 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Бриллиант весом 18,96 карат купил американский бренд Harry Winston.

Цена составила около 2,6 миллиона долларов за карат, что является мировым рекордом для розового бриллианта. Оценочная стоимость лота перед началом торгов составляла 30-50 миллионов долларов.

Как отметили представители аукционного дома, бриллиант является "одним из величайших бриллиантов мира". Он обладает глубиной цвета, которую можно встретить только у одного камня на 100 тысяч.

Фото: christies.com

"Найти алмаз такого размера с этим цветом довольно нереально. Вы можете увидеть этот цвет в розовом алмазе размером менее одного карата. Но это почти 19 карат", - говорится в сообщении.

Ученые классифицируют алмазы на два основных типа: тип I и тип II. В последнем случае алмаз имеет особенно редкий, почти однородный цвет.

"Розовые бриллианты попадают под редкую категорию алмазов типа II. Это камни, у которых почти нет следов азота, и составляют менее двух процентов всех драгоценных камней. Камни типа II являются одними из самых химически чистых алмазов, часто с исключительной прозрачностью и блеском", - сообщил глава отдела ювелирных украшений Pink Legacy Рахул Кадакия.

Как сообщала "Страна", в Италии муравей пытался утащить бриллиант из ювелирного магазина.

Мы писали, что "Бриллианты Розенблата" оказались не бриллиантами.

Также киевские таможенники нашли в посылке из Гонконга 205 бриллиантов. Фото