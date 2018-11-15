Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Молдове, которая стала знаковым документом для страны, ассоциированной с ЕС.

После долгих колебаний, после длительного периода терпения в отношениях с Кишиневом Евросоюз решил "показать желтую карточку" молдавской правящей элите. При этом в депутатов не вызывает сомнения тот факт, что Молдова уже "наработала" на жесткое отношение к себе.

Европарламент принял решение абсолютным большинством голосов: 396 депутатов проголосовали за, 76 - против, об этом сообщает Европейская правда.

И у европейских депутатов, и у дипломатов есть немало причин подвергать сомнению соблюдение Молдовой своих обязательств – как тех, что прописаны в Соглашении об ассоциации, так и тех, которые Кишинев взял на пути к получению безвиза. И хотя решение Европарламента отмечает некоторый прогресс в торговле с ЕС, причиной беспрецедентной критики стало другое: откат в соблюдении базовых европейских ценностей.

Среди самых больших проблем – отсутствие надлежащего расследования "кражи века", во время которой из молдавских банков вывели $1 млрд, а также отсутствие наказания причастных; изменение закона о выборах и переход на смешанную избирательную систему "украинского типа", вопреки негативному выводу Венецианской комиссии; признание недействительными выборов мэра Кишинева 5 июля 2018 года по весьма сомнительным основаниям; недостаток независимости и беспристрастности антикоррупционных органов и системы судопроизводства; а также высылка в Турцию турецких граждан, якобы связанных с движением Фетхуллаха Гюлена, без соблюдения юридической процедуры.

Список проблем, составленный Европарламентом, дал ЕС возможность напомнить Молдове, что она может многое потерять. На кону – по сути, все, чего Кишинев достиг с 2010 года, включая безвиз и Соглашение об ассоциации. Конечно, речь не идет о немедленном отказе от этих достижений.

На самом деле проект решения Европарламента не содержит даже рекомендаций к Еврокомиссии о приостановлении ассоциации или безвизового режима.

Этот документ ставит другую цель: обозначить, какими могут быть следующие шаги со стороны ЕС, если Молдова продолжит политику, противоречащую документально зафиксированным договоренностям между Брюсселем и Кишиневом.

Резолюция устанавливает четкое направление политики ЕС в отношении Молдовы – с одной стороны, подчеркивая, что Кишинев уже потерял (в частности, макрофинансовую помощь на сумму 100 млн долларов, а также финансирование программ бюджетной поддержки), а с другой – показывая, что он рискует дополнительно потерять.

Время, отведенное Молдове для того, чтобы вернуться на путь реформ, уходит очень быстро.

Европейский парламент отмечает парламентские выборы 24 февраля 2019 года как "сигнальную дату", когда будет оцениваться будущее отношений. Если в следующем году Молдове удастся провести свободные и справедливые выборы и реанимировать реформы – ЕС может разблокировать как финансирование Кишинева, так и политический диалог.

Если же нет – Брюссель рассматривает возможность запуска беспрецедентных мер давления на Молдову, которые должны заставить политическое руководство государства почувствовать цену своих действий, а также подтолкнуть его привести свои действия в соответствие с обязательствами перед ЕС.

Текст решения ЕП отдельно подчеркивает, что "геополитические аргументы" не сработают.

А значит, привычная игра на том, что, мол, Брюссель, несмотря ни на что, должен поддерживать Молдову, иначе толкнет ее в руки России – не имеет смысла. Такие объяснения рассматривать не будут.

Предупреждение от ЕС поступило именно тогда, когда Кишинев снова взял в работу свой любимый геополитический аргумент. Молдавские политики – как в свое время и украинские – часто пытаются шантажировать Брюссель этим, уверяя ЕС, что критика нынешней власти только расширяет возможности пророссийского лагеря и гарантирует его представителям лучшие результаты на выборах.

Это мнение небезосновательно. Запад слишком долго закрывал глаза на проблемы с демократией в Молдове, лишь бы только остановить "российскую угрозу". Пример – парламентская кампания 2014 года, во время которой было немало нарушений, которые не вызвали реального сопротивления западных партнеров, ведь победили силы, называвшие себя проевропейскими и демократическими. Да и после выборов ЕС системно поддерживал Молдову и предоставлял правительству финансовую помощь, даже несмотря на очевидные проблемы с проведением реформ.

События последнего года, прежде всего отмена выборов мэра столицы после победы оппозиционного кандидата, переполнили чашу терпения Евросоюза.

Но среди молдавской политической элиты до сих пор распространено мнение, что ЕС – это некий "банкомат", который дает деньги за клятву в любви к Европе. В Брюсселе стремятся положить конец таким суждениям – и резолюция Европарламента призвана в этом помочь. Она четко отмечает, что заявления и обещания впредь не будут принимать во внимание. Прогресс будут оценивать по конкретным действиям, а не намерениям.

Учитывая финансовые реалии, это означает, что Молдова сейчас – на распутье.

Либо ей придется вернуться к проведению критических реформ, либо она будет вынуждена полагаться на финансирование из других источников. По сути, единственным таким источником является Россия. А ее деньги – как доказал пример кредитования Украины в подобных условиях в 2013 году – сопровождаются очень болезненными уступками и сверхвысокой политической ценой, которую невозможно сравнить с объемами предложенного финансирования.

Есть еще один сигнал, который Евросоюз передает Молдове этой резолюцией:

правящие партии уже не могут использовать ЕС для легитимизации своих действий или решений.

Многие годы политики прикрывались Евросоюзом, чтобы добавить легитимности своим действиям, а также флиртовали с ЕС, чтобы получить поддержку проевропейского электората. Сейчас возможности для этого у них исчезают.

Что дальше?

В худшем случае "желтая карточка" от ЕС может превратиться в "красную". То есть угрозы санкциями превратятся в собственно санкции. И если парламентские выборы в следующем году не будут признаны свободными и честными, такая вероятность существенно возрастет.

Однако этот путь не является неизбежным. Несмотря на нынешний кризис, у Молдовы есть все предпосылки улучшить отношения с Евросоюзом даже до выборов. Для этого понадобится решить ключевые вопросы, указанные ЕС, и обеспечить равные условия для всех участников на предстоящих выборах.

Конечно, если Кишинев воспримет резолюцию Европарламента как возможность восстановить отношения с ЕС – а не выберет путь дальнейшей конфронтации и не будет и дальше ухудшать свои отношения с Брюсселем.

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