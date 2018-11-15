Франция и США являются историческими союзниками, но это не значит, что Франция - вассал Соединенных Штатов. Так в среду, 14 ноября, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

Свое заявление он сделал на борту французского авианосца "Шарль де Голль".

"США - наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них", - констатировал французский лидер, говоря о состоянии отношений Парижа и Вашингтона.

Макрон не стал комментировать высказывания президента США Дональда Трампа в Twitter с критикой в свой адрес.

"Я не собираюсь отвечать на твиты и не думаю, что этого от меня ждет французский народ", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что "союзники должны уважать друг друга".

"В великие моменты мы были союзниками. Мы вместе обязались каждый день вести борьбу против терроризма и в Сирии, и в Африке. Наши солдаты ежедневно действуют вместе", - сказал он.

Макрон добавил, что Франция должна быть суверенной, а ее оборона - автономной.

"Могу ли я сказать французам, что я вверяю всю нашу безопасность Соединенным Штатам? Нет. Потому что я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы", - отметил он.

Он подчеркнул, что на посту президента " видит своей задачей защиту французов". "Я хотел бы, чтобы мы были автономными в области защиты киберпространства, во всех составляющих наших ВС - на суше, в море и космосе", - отметил президент Франции.

"Чтобы это сделать, мы не должны быть зависимы, в том числе и от США", - подчеркнул Макрон. Он признал, что "в некоторых областях Франция была слишком зависима от США, это не хорошо".

Свое заявление Макрон сделал на борту французского авианосца "Шарль де Голль", который был назвал в честь героя Второй мировой войны и основателя Пятой Республики (современной Франции). Де Голль был последовательным сторонником независимости Франции, выведя страну из НАТО, а также отказавшись от доллара в международных расчетах.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии поддержала идею создания объединенной армии Европейского союза. Заявления канцлера ФРГ европейские депутаты встретили аплодисментами.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за независимую от США европейскую армию.