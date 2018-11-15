Берлин выразил протест против внесения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу украинского сайта "Миротворец".

"Мы со всей прямотой осуждаем этот список, - цитирует агентство DPA пресс-секретаря внешнеполитического ведомства ФРГ. - В прошлом мы уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаивали на том, чтобы правительство Украины содействовало удалению этого сайта. Мы делаем это и сейчас".

Как утверждает агентство, причиной внесения экс-канцлера в базу могло стать его интервью немецкому изданию Aachener Nachrichten, в котором он признал правомерность воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Скандальный украинский сайт "Миротворец" 9 ноября добавил в свою базу данных Шредера, обвинив его в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "манипуляции общественно значимой информацией" и "антиукраинской пропаганде".

Политик занимал пост федерального канцлера в 1998 - 2005 годах. После ухода из политики он стал заниматься общественной деятельностью и бизнесом, являясь председателем совета директоров компании "Роснефть" и главой комитета акционеров компании Nord Stream AG - владельца и оператора трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.

Как сообщала "Страна", ранее экс-канцлер Германии Шредер стал новым главой "Роснефти".

Мы писали, что Герхард Шредер женится в 5-й раз на кореянке-переводчице.