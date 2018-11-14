Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок на юг Израиля в связи с ракетными обстрелами. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИДа.

"В связи с обострением израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля (г. Сдерот, г. Нетивот) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов", - сказано в нем.

Также в департаменте рекомендуют гражданам Украины, которые в настоящее время находятся вблизи сектора Газа, в случае объявления воздушной тревоги безотлагательно укрыться в бомбоубежище.

Кроме того, в департаменте призывают граждан Украины в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью обращаться в Посольство Украины в Израиле по телефону "горячей линии" - +972 546-676-782, а также на электронную почту emb_il@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

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