Депутаты местного совета города Смела (Черкасская область), где был провален запуск отопительного сезона, не смогли найти 15 млн грн для его запуска, но зато выделили себе 10 млн грн на премии.

Об этом в ходе заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, подчеркнув, что Кабмин не устраивает то, как местные власти, распределяют средства общин. Его цитирует УНИАН.

"Три месяца местные депутаты искали средства, чтобы дать гарантии и запустить отопление – это 15 млн грн. В то же время, на стимулирующие выплаты за интенсивность, за напряженность работы сотрудникам местного совета Смелы было выплачено 10 млн грн. Таких же премий на всю сферу социально-культурную было выделено 5 млн грн. У меня вопрос, эффективно ли используются средства, которые сегодня направляет государство на местный уровень? Я считаю, что нет", - отметил Зубко.

"Если мы выплачиваем премии и не можем найти средства, чтобы вовремя подключить отопление, извините, но такой подход нас не устраивает, как правительство, так и парламент", - подчеркнул он он.

Гройсман заявил, что правительство может обратиться в Верховную Раду с представлением об отставке мэров городов, где был провален нормальный старт отопительного сезона. В городе Смела (Черкасская область) из-за отсутствия теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщала "Страна", оставшиеся без отопления жители Смелы пикетируют Кабмин. Мэра города не пустили к Гройсману.

Напомним, что в Украине ввели запрет на отключение от газа и света теплоснабжающих предприятий