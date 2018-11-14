Сегодня, 14 ноября, в Киеве впервые выпал снег и привел к небывалому количеству ДТП на дорогах, транспортному коллапсу в городе и пробкам даже в метрополитене. Но вечером киевлян ждал еще один погодный "сюрприз" - улицы города превратились в настоящий каток из-за заледеневшего свежего снега. Об этом киевляне пишут в соцсетях и выкладывают фотографии.

Фото: facebook.com

Фото: instagram.com

Ранее в "Киевавтодоре" попросили водителей не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике убирать Киев от снега. "На магистральных улицах для оперативной уборки от снега выполняется очистка "большими" и "малыми" колоннами снегоуборочной техники. После завершения вечернего часа пик уборка колоннами спецтехники увеличится. Снегоуборочная техника и бригады по ручной уборке будут работать в течение всей ночи, чтобы утром киевляне и гости столицы могли безопасно и комфортно передвигаться по городу", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) вечером в среду, 14 ноября.

Ранее синоптики рассказали, чем опасна "фаза дождя", которая наступила в Киеве сразу после снегопада.