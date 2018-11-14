Три человека госпитализированы вечером в среду в результате взрыва брошенной неизвестным гранаты в Шевченковском районе Запорожья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области.

По данным ведомства, 14 ноября в 19:05 поступило сообщение о взрыве на ул. Военстрой. Трое пострадавших 1989, 1986 и 1996 годов рождения с травмами доставлены в больницу, бросивший в них взрывное устройство мужчина скрылся.

В полиции заявляют, что пострадавшие от взрыва мужчины не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету или крупному бизнесу: один из них - студент, двое других - работники местных предприятий.

Начато расследование по признакам ст. 15 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство двоих и более лиц).

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