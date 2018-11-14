В среду, 14 ноября, состоялись два матча перенесённого 27 тура чемпионата Украины по хоккею (УХЛ). В одном из них "Кременчуг" дома минимально обыграл "Днепр" 1:0. В другом поединке дня белоцерковский "Белый Барс" справился с "Ледяными Волками" - 3:1. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

"Кременчук" – "Днепр" 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Команды вели очень плотную борьбу на протяжении всего поединка, однако право открыть счёт в матче выпало капитану "Кременчуга" Тимуру Гриценко, который в большинстве расписался в воротах Олега Петрова, подарив своей команде хоть и шаткое, но всё же преимущество. Эта шайба "горожан" стала единственной в этом матче.

Остальные два периода команда Дмитрия Пидгурского старалась отыграться и вернуться в игру, но все попытки дебютанта чемпионата сводил на нет голкипер кременчужан Георгий Бояршинов. И даже шестой полевой игрок на последних секундах встречи не помог херсонцам сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Таким образом "Кременчуг" с 44 набранными очками закрепляется на первой строчке в турнирной таблице, а "Днепр", отставая на 7 очков и имея в запасе один матч, остаётся на второй строчке.

"Белый Барс" - "Ледяные Волки" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

В другом поединке дня белоцерковский "Белый Барс" справился с "Ледяными Волками" - 3:1. После двух периодов в счете вели гости - во второй двадцатиминутке шайбу забросил Михаил Бурнатов.

Однако в заключительном периоде хозяева взяли дело в свои руки и забросили три шайбы - отличились Павел Таран, Евгений Тимченко и Никита Лесников. "Барсы" с 17-ю очками закрепились на четвертом месте, а "Волки" продолжают занимать последнюю строчку.

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