Кабинет министров Великобритании поддержал проект соглашения о выходе из ЕС (Brexit) по итогам совещания на Даунинг-стрит. Об этом заявила в среду, 14 ноября 2018 премьер-министр Тереза Мэй. Ее цитирует Интерфакс.

"Кабинет министров одобрил проект соглашения по Brexit", - заявила она журналистам в Лондоне.

"Коллективное решение кабинета министров было таковым, что правительству следует поддержать проект соглашения о выходе (из ЕС - Прим.Ред.)", - сказала Мэй.

Она назвала этот шаг решительным, который позволит Лондону продвинуться дальше.

Британский премьер заявила также об уверенности в том, что текущий проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

"Я верю, что мой долг перед этой страной - это принимать решения, которые были бы в интересах нации. И я, сердцем и сознанием, твердо уверена в том, что это решение соответствует интересам всей Великобритании", - сказала премьер.

Кроме того, она заявила, что в четверг выступит в парламенте с заявлением. Мэй сделала заявление на Даунинг-стрит по итогам пятичасового совещания с министрами.

Ранее сообщалось, что постпреды 27 стран ЕС завершили встречу по Brexit в Брюсселе. Ожидается, что в среду с заявлением выступит также главный европейский переговорщик Мишель Барнье.

Как сообщала "Страна", над британским премьером Терезой Мэй сгущаются тучи. В сентябре стало известно, что 50 британских парламентариев-консерваторов провели тайную встречу, на которой обсудили ее отставку.

Отметим, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала "манипуляцией" сообщение о том, что британские компании по предоставлению финуслуг смогут иметь доступ к европейским рынкампосле выхода страны из Евросоюза.