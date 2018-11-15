"Роскосмос" показал концепт космического корабля с ядерной установкой нового класса.

Видео с моделью корабля было выложено на Youtube-канале "Телестудия Роскосмоса" 7 ноября. В ролике утверждалось, что сегодня в России работают над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями - "ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные".

Видео: youtube.com

Ранее глава "Исследовательского центра имени Н. В. Келдыша" Владимир Кошлаков рассказал, что Россия строит ракету с ядерным двигателем, которую можно будет использовать для космических миссий на Марс и за его пределами.

Как сообщала "Страна", ранее глава Роскосмоса вспомнил Сталина и предложил испытывать на разработчиках систему спасения космонавтов.

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