Известная украинская поп-дива Настя Каменских, которая буквально на днях заинтриговала поклонников новым путешествием, опубликовала в своем Instagram фото из Лас-Вегаса (Невада, США) вместе с латиноамериканским исполнителем Джавидом Альваресом, больше известном как J Alvarez.

"Была рада сегодняшней встрече", - подписала совместный снимок с мулатом артистка. Пользователи тут же отметили обновления на странице Каменских и удивились данному снимку.

Подписчики отметили, что Настя и ее друг схожи между собой. Фолловеры также заявили, что певица достаточно часто ездит заграницу и, похоже, ее песни действительно популярны.

"Была в Вегасе. Наши постоянно выступают. Жаль никому из местных до этого нет дела. Мимолетные", "Обожаю Настю, но здесь не пойму кто красивее…", "Красотка", "Какая красавица, просто неотразима", "Это парень (или девушка) очень похож на саму Настю, как родственники. Настя , кто это ?", "Что ты все мотаешься в Америку, кому там нужны твои хиты. Просто бабло девать не куда", "Что за перец?", "Наша принцесса!", "Крутышка", – написали пользователи сети под новой фотографией Каменских.

Кстати, J Alvarez известен, как певец-реггетон. Это латиноамериканский музыкальный стиль, который украинскому слушателю может быть знаком по хитам "Despacito", "Gasolina", "Mi Gente".

Ранее певица шокировала поклонников леопардовыми леггинсами, заправленными в носки.

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