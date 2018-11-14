Первый снегопад в Киеве ощутили обитатели столичного зоопарка. Животные помогают улучшить настроение кадрами "зимней сказки".

Фото с первым снегом опубликовали в Facebook КиевЗОО.

Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua

Как сообщала "Страна", синоптики рассказали, чем опасна "фаза дождя", которая наступила в Киеве сразу после снегопада.

"Киев уже перешел в фазу дождя. Это - очень опасно. Ведь ближе к вечеру температура воздуха будет снижаться и все вокруг, включая дорогами и тротуарами, может покрыться льдом. Оставьте автомобили возле офисов, добирайтесь транспортом домой. Может, вы так и не привыкли, но безопасность, здоровье и жизнь - превыше всего", - предупреждает синоптик.

Напомним, что в метро Киева после первого снега и коллапса на дорогах тоже образовались пробки из пассажиров.