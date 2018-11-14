Украинская поп-певица Светлана Лобода, которая вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России, гастролирует по городам Германии и публикует фото и видео в Instagram.

Один из таких снимков на фоне унитаза вызвал волну критики среди поклонников певицы. Впрочем, некоторые посчитали выходку артистки вполне эпатажной.

"Берлин, вы готовы?" - подписала она фото.

"Сельский гламур", "Ну и место для фото", "Почему не золотой? У королевы - то... трон", "Сегодня с туалетом, а завтра?", "Когда уже везде перефоткалась", "Какала ?", "Осталось только сесть на унитаз, наделать делов и сфоткаться на фоне", - комментируют подписчики.

Фото: lobodaofficial/Instagram

Сама Лобода на комментарии никак не реагирует. Она добавила видео с концерта в Германии. В тур вместе с собой она взяла и старшую дочь Евангелину.

Как сообщала "Страна", ранее у Лободы впервые рассказали о стрессе, перенесенном певицей и ее командой после операции.

Напомним также, что Лобода показала подтянутый после родов живот на съемках с Ургантом.