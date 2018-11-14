В Украине за прошедшую неделю, 5-11 ноября, гриппом и ОРВИ заболели 152 тысячи украинцев. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 151 852 человека, из них 68,4% дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет незначительно увеличился - на 1,0% и 4,0% соответственно", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне, характерном для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 359,7 на 100 тысяч населения, что на 30,7% меньше эпидемического порога по Украине.

В министерстве также подчеркнули, что случаев смерти от гриппа не зарегистрировано.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 61 970 человек.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине будут циркулировать вирусы A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09, A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2) и B/Colorado/06/2017. В Украине в сезоне 2018-2019 эпидемия гриппа будет значительно агрессивнее прошлогодней, прогнозируют медики.

Как сообщала "Страна", Супрун рассказала украинцам, что происходит в организме человека во время гриппа.

Мы писали, что Супрун настаивает, что вакцина от гриппа абсолютно безопасна для людей.

Ранее в столице Украины пошла вверх кривая заболеваемости гриппом и ОРВИ.