Экс-хоккеисты НХЛ США с украинскими корнями - Дэйв и Уэйн Бабичи впервые побывали на своей исторической родине.

Легендарные хоккейные братья провели мастер-класс в Новояворовске Львовской области для "Галицких Львов". Об этом сообщает XSport.

Защитник Дэйв Бабич провел в Национальной хоккейной лиге США более 1000 игр и становился серебряным призером чемпионата мира в составе канадской сборной. Его старший брат Уэйн сыграл в НХЛ 15 сезонов в качестве нападающего.

Оба родились в Эдмонтоне, Канада. Уэйну сейчас 60 лет, а его младшему брату Дэйву - 57 лет и он работает в системе клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс". Старший брат также живет в Ванкувере, что в провинции Манитоба, где владеет спортивной школой.

В прошлом сезоне Украинской хоккейной лиги "Галицкие Львы" остановились в четвертьфинале. В этом же году клуб отказался выступать в национальном чемпионате из-за проблем с финансированием, но при этом сохранил юношеские команды.

Видео: youtube.com/TIME TO GO

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