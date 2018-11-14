Харьковский апелляционный суд оставил в силе пожизненное наказание 27-летнему мужчине, который убил и обокрал своего приятеля. Его признали виновным в жестоком убийстве, разбое и краже. Об этом сообщает сайт прокуратуры области.

Ранее приговор о пожизненном наказании вынес Купянский районный суд. "Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении преступлении, предусмотренных п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.2,3 ст.185 (кража), ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Убийство произошло летом 2016 года, когда осужденный пришел в гости к новому знакомому. Они выпивали вместе. Узнав, что хозяин живет один, гость решил его убить, чтобы обокрасть дом, и около 30 раз ударил жертву металлическими ножницами в голову, шею и грудь. От полученных травм хозяин квартиры умер.

Убийца обокрал квартиру (взял, в том числе, велосипед, ковер и акустическую систему), забрал мобильный телефон и ключи от жилья. Он еще несколько дней ходил на место преступления, где находилось тело жертвы, чтобы вынести из дома ценности.

Разоблачили и задержали убийцу через несколько дней после совершения преступления.

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина убил консьержку. Полиция показала видео с убийцей.

Напомним также, что киевлянин приехал во Львов на съемки фильма, напился и убил прохожего.

Также "Страна" писала, как в Днепре в многоэтажке убили мужчину ударом ножа в сердце.