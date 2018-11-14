Сотрудники Дубенской райбольницы на Ривненщине перекрыли международную трассу Киев-Чоп с требованием выплатить им зарплату, которую задолжали почти за 4 месяца. Об этом сообщает ТСН.

Врачи и медсестры без остановки ходили по пешеходному переходу с плакатами. По их словам, они не сойдут с дороги, пока им на карточки не поступят деньги. В целом – это около 7 миллионов гривен. На дороге уже образовались огромные пробки.

С протестующими ругаются водители. Медики говорят, что сейчас получили деньги только за август месяц. Местные чиновники утверждают, что делают все возможное, чтобы рассчитаться с сотрудниками больницы.

Как сообщала "Страна", в Украине запускают систему тотальной проверки граждан, получающих помощь из бюджета.

Также "Страна" писала, что Минсоцполитики разработали законопроект, предусматривающий усиление защиты прав работников при нарушении работодателем сроков выплаты зарплаты.

Напомним, что в Ивано-Франковске сотни педагогов и медиков митинговали у ОГА, требуя повышения зарплат.