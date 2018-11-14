В "Киевавтодоре" попросили водителей не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике убирать Киев от снега.

"На магистральных улицах для оперативной уборки от снега выполняется очистка "большими" и "малыми" колоннами снегоуборочной техники. После завершения вечернего часа пик уборка колоннами спецтехники увеличится. Снегоуборочная техника и бригады по ручной уборке будут работать в течение всей ночи, чтобы утром киевляне и гости столицы могли безопасно и комфортно передвигаться по городу", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) вечером в среду, 14 ноября.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" настойчиво обращается с просьбой к владельцам транспортных средств в ночь со среды на четверг не оставлять свой автотранспорт вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике убирать город от снега.

После обильного снегопада в Киеве пошел ледяной дождь, непогода принесла на дороги Киева уже почти три сотни ДТП. Поэтому водителям советуют пересесть на автобусы и метро.

"Киев уже перешел в фазу дождя. Это - очень опасно. Ведь ближе к вечеру температура воздуха будет снижаться и все вокруг, включая дорогами и тротуарами, может покрыться льдом. Оставьте автомобили возле офисов, добирайтесь транспортом домой. Может, вы так и не привыкли, но безопасность, здоровье и жизнь - превыше всего", - предупреждает синоптик.

Как сообщала "Страна", Киевавтодор уже вывел спецтехнику на улицы столицы. Дороги Киева посыпаются специальной смесью, чтобы они были менее скользкими.

Напомним, что появились фото массовых ДТП с автомобилями, которые не успели "переобуться".