Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-сентябре 2018 года увеличилось на 61,4% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года и составило $6,47 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Согласно ее данным, в сентябре негативное сальдо составило $1,46 млрд, тогда как в августе - $0,94 млрд, в июле - $1,41 млрд, июне - $0,6 млрд, мае - $0,63 млрд, апреле - $0,22 млрд, марте - $0,46 млн, феврале - $0,46 млрд, январе - $0,28 млрд.

В январе-сентябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 10,3%, составив $34,551 млрд, импорт – на 16,1% до $41,02 млрд.

Госстат уточняет, что в сентябре-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта уменьшился на 3,3% – до $3,78 млрд, тогда как импорта вырос на 3,9% - до $4,93 млрд.

Коэффициент покрытия импорта экспортом за 9 месяцев этого года составило 0,86 против 0,89 в январе-сентябре 2017.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.

Ранее "Страна" сообщала, что внешняя торговля Украины закончила три квартала 2018 года с минусом в $8,6 миллиарда.

Также мы писали о том, что дефицит внешней торговли Украины резко вырос.