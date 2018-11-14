Футбольная ассоциация Англии решила наказать судью Дэвида МакНамару дисквалификацией на три недели. Об этом сообщает Sky Sports.

До начала матча женской Суперлиги между Манчестер Сити и Редингом судья осознал, что забыл монетку, с помощью которой капитаны перед игрой определяют, кому достанется мяч, а кто выберет половину поля.

МакНамара решил не возвращаться в раздевалку за монеткой, и нашел оригинальный способ: он попросил капитанов сыграть в игру "камень, ножницы, бумага".

Футбольная ассоциация Англии не оценила оригинальность МакНамары и решила дисквалифицировать его на три недели. Он вернется к судейству 17 декабря.

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