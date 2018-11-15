В Греции археологи нашли руины города Тенея, основанного, предположительно, троянцами между XII и XIII веками до нашей эры. О существовании города прежде было известно в основном по историческим источникам. Находка археологов доказывает, что Тенея действительно существовала, заявило Министерство культуры и спорта Греции.

Город обнаружили возле деревни Хилиомоди на полуострове Пелопоннес. Систематические раскопки в этом районе начались в 2013 году. Сначала археологи обнаружили несколько кладбищ с золотыми украшениями в могилах. На одном из них "черные копатели" нашли две статуи римской эпохи и попытались продать их за 10 миллионов евро, рассказала Associated Press греческий археолог Елена Корка, руководящая раскопками.

Во время очередного этапа раскопок, прошедшего в сентябре-октябре, археологи впервые добрались до руин Тенеи - это фрагменты стен, а также глиняных, каменных и мраморных полов. Кроме того, они нашли 200 древнеримских монет. Это еще одно - помимо украшений в могилах - доказательство того, что Тенея была богатым городом. По мнению Корки, жители зарабатывали, в основном, торговлей: Тенея располагалась на пути между крупными древнегреческими городами Коринф и Аргос.

Об истории Тенеи известно довольно мало. Древнегреческий писатель и географ Павсаний утверждал, что город основали троянцы, которые были захвачены в плен микенским царем Агамемноном во время Троянской войны. Античный историк и географ Страбон писал, что жители Тенеи составляли большинство переселенцев, которые в VIII веке до н.э. отправились на Сицилию и основали там колонию Сиракузы.

После того, как Римская империя окончательно завоевала Грецию во II веке до н.э., Тенея выжила и процветала. Считается, что завоеватели пощадили город, потому что он, как и Рим, был основан троянцами. Тенея пришла в упадок, предположительно, в VI веке н.э. в результате набегов аварских и славянских племен. Сама Троя, напомним, находилась в Малой Азии.

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