Группа ученых из США, Мексики и Испании исследовали потребление алкоголя жителями 193 стран и 50 штатов США и связала полученные данные с климатическими условиями.

Оказалось, что в самых холодных и наименее солнечных регионах доля пьющего населения выше. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на журнал Hepatology.

По мнению ученых, в холодных местностях также регистрируется больше случаев возникновения цирроза печени, связанного со злоупотреблением спиртным. Потребление алкоголя сопоставимо также с уровнем смертности и нетрудоспособности.

Привычка выпивать ассоциируется с развитием 60 острых и хронических заболеваний, включая различные виды рака и цирроза печени.

Ученые из Питтсбургского университета под руководством Рамоны Баталлер рассчитали долю пьющих граждан старше 15 лет в 193 странах, процент сильно пьющих (тех, кто в течение 30 дней потребляет 60 и более граммов чистого этилового спирта).

В качестве основных климатических параметров страны была среднегодовая температура, также учитывалось среднее количество солнечных часов. Более подробный анализ также провели на 50 американских штатах и входящих в их состав 3144 округов.

Исследователи выяснили, что средняя температура и количество солнечных часов обратно коррелируют с количеством выпитых в год литров алкоголя на душу населения (коэффициент Спирмана -0,5 и -0,57 соответственно). Значимое соотношение было обнаружено между температурой и частотой солнечной погоды и количеством сильно пьющих жителей, а также между температурой и частотой солнечной погоды и количеством случаев возникновения цирроза печени из-за злоупотребления алкоголем. При этом последний параметр (доля больных) коррелировал с количеством литров выпитого за год алкоголя на душу населения.

От холодного к теплому: a) литры алкоголя на душу населения b) годовая температура c) количество солнечных часов Bataller et al./Hepatology 2018

Авторы утверждают, что они постарались учесть все возможные побочные переменные, которые могли повлиять на уровень пьющего населения в стране, к примеру, религию.

Причины такой связи (ученые также полагают, что она причинно-следственная) могут быть разные: считается, что алкоголь используется в качестве средства вазодилатации - расширения кровеносных сосудов, которое приводит к улучшению кровотока к гладкой мускулатуре и действует в качестве согревающего средства.

Зависимость может быть также связана с тем, что от погоды зависит и уровень психических расстройств, в том числе и депрессии, которые, в свою очередь, также связана со злоупотреблением алкоголем.

Что касается рекомендуемой дозы потребления алкоголя, то в этом году было опубликовано сразу несколько научных обзоров, предлагающих ее урегулировать. Сначала исследователи предложили снизить норму до 100 граммов этилового спирта в неделю, а потом и вовсе отменили безопасную дозу.

Как сообщала "Страна", ученые выяснили, что алкоголь более губителен для бедных, чем для богатых.

Напомним, The Guardian представила жизнь в городах при +50.

Ранее ученые выяснили, что алкоголь может быть вреден в малых дозах и в любых количествах.