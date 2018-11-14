В Киеве облили краской припаркованный Merсedes Benz. Инцидент произошел вчера в центре Киева на улице Большая Васильковская, 21 возле офиса организации "Общественное обвинение".

Как узнала "Страна" из собственных информированных источников в МВД, вчера в полицию столицы поступило заявление главы "общественных обвинителей" Махортова Дмитрия Юрьевича о том, что 13 ноября 2018 года примерно в 00:30 часов он обнаружил повреждения лакокрасочного покрытия своего припаркованного тут же премиум авто Mercedes с крутым номерным знаком АА0005КХ.

По данному факту в полиции завели уголовное производство по ч.1 ст.194 УК Украины - умышленное уничтожение имущества и выясняют мотивы этого поступка.

Не меньший интерес, чем мотивы этого преступления, вызывает личность заявителя. Дмитрий Махортов в 2008 году занимал должность заместителя прокурора Печерского района Киева (то есть того же района, где ему подпортили машину).

И будучи на этой должности угодил в крупный скандал, также связанный с автомобилями. Правда угнанными, которые числятся в базе угона Интерпола.

Как сообщало информагентство "УНИАН", в 2008 году со ссылкой на Департамент связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, тогда в МВД Украины поступило заявление от уполномоченного по делам немецкой фирмы Europcar Gmbh Germany относительно принятия срочных мер, направленных на задержание автомобиля Merсedes Benz, которым незаконно завладели на территории Германии и который, согласно сообщению Интерпола, находится в международном розыске.

В результате принятых правоохранителями мер, с помощью системы спутникового наблюдения GPS установлено, что угнанный автомобиль находится на территории Луганской области, где впоследствии он был задержан работниками милиции. Оказалось, что угнанным автомобилем управлял заместитель прокурора одного из районов Киева - Печерского. На этот автомобиль он закрепил номерные знаки с другой легковушки, принадлежащей жительнице Донецкой области. В багажнике угнанного автомобиля работники милиции нашли и регистрационные номерные знаки Германии, а также оригинал свидетельства о регистрации автомобиля Роrshе Саyеnnе, владельцем которого является другой житель Днепропетровска.

У водителя угнанного автомобиля изъяли пистолет "Вий", предназначенный для стрельбы резиновыми пулями. Во время проведения необходимых следственных действий задержанный вел себя вызывающе, угрожал работникам милиции увольнением и препятствовал проведению осмотра места происшествия.

В частности, о наличии у него оружия правоохранителям отвечал, что разрешение на его хранение ему не нужно, поскольку он является заместителем прокурора одного из районов столицы. По сведениям источников вышеупомянутого информагенства за рулем Merсedes, который немцы выставили в розыск Интерпола, был тогдашний заместитель прокурора Печерского района Дмитрий Махортов, приехавший на Донбасс проведать родню.

Однако делу так и не дели ход - областная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления и все претензии к Махортову были сняты.

Правда, из прокуратуры Дмитрий Махортов все же потом ушел, трудился помощником нардепа Василия Надраги, а сейчас возглавляет общественную организацию "Общественное обвинение" и юридическую фирму "Альфа лекс групп".

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