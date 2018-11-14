В среду, 13 ноября 2018 года, президент Украины Петр Порошенко обсуждал с митрополитом Винницким и Барским Симеоном государственно-церковные отношения в контексте перспективы создания новой церкви. Сам Симеона в СМИ называют протеже Порошенко на должность предстоятеля автокефальной церкви.

Об этом 14 ноября сообщил секретарь управления Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко сайту Vinbazar.com.

"Собственно, президент рассказал тем архиереям, которые пришли на встречу с ним (3 из 90 архиереев УПЦ - Прим.Ред.), то, что хотел рассказать всем архиереям УПЦ, которых приглашал в Украинский дом, - рассказал отец Владислав. - Знаю также, что президент ответил владыкам и на те вопросы, которые сегодня ставят перед ними отдельные верующие, которые опасаются, чтобы Православная Церковь в Украине не стала частью государственного аппарата, чтобы не было давления на тех, кто захочет остаться в УПЦ, и другие, довольно острые вопросы. Насколько я понял из слов митрополита Симеона, встреча была конструктивной и полезной для всех участников", - сообщил он.

Протодиакон Владислав также пояснил, что митрополит Симеон не подписал Постановления Собора епископов УПЦ, который состоялся 13 ноября в Киево-Печерской лавре, которые, среди прочего, предусматривали отказ УПЦ от участия в процессе автокефалии.

В Винницкой епархии также считают, что в растиражированной СМИ информации относительно возможного избрания митрополита Симеона главой новой церкви "нет оснований для комментариев".

Как сообщала "Страна", Порошенко планировал вынудить колеблющихся епископов открыто заявить о своей готовности выйти из Украинской православной церкви (МП) и принять участие в Объединительном соборе церквей для создания новой структуры под патронажем Константинополя.

Однако этот план сорвался, так как 82 из 90 архиереев УПЦ не захотели встречаться с президентом Петром Порошенко в Украинском доме, а ждали его в Киево-Печерской лавре, где проходил Собор епископов УПЦ МП. А вечером в Украинский дом пришло всего три иерарха - давний сторонник автокефалии Александр Драбинко, близкий к Порошенко митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Подробнее о ситуации в церкви после вчерашних событий в Лавре можно прочитать здесь.