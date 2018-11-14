В Херсоне, 14 ноября, когда в Киеве выпал первый снег, а город сковали пробки после ДТП, жительница обнаружила в парке цветущий куст сирени. Она сфотографировала ветку с белыми цветами и опубликовала на своей странице в Facebook.

На снимке видно, что одинокая покрытая цветом веточка, находится на фоне деревьев без листьев. Пост женщина подписала: "Всем доброе утро! 14 ноября - а у нас сирень!".

Фото: facebook.com/ryadchaya

По прогнозу sinoptik.ua, в Херсоне ночью минимальная температура ночью достигала -7 градусов. Днем поднялась лишь до +3.

Напомним, в феврале "Странна" публиковала фото, как несмотря на морозы в Ужгороде зацвел шафран.

Мы также писали, как на набережной Херсона перед Новым годом расцвели одуванчики. А в винницких лесах в это же время расцвели подснежники.