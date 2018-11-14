Суд решил отменить общественные работы, присужденные за долги по алиментам, накопленные до вступления в силу Закона, устанавливающего ответственность за это, передает ЮрЛига.



Херсонский апелляционный суд при рассмотрении дела № 652/125/18 определил границы действия во времени Закона № 2234-VIII , которым установлена ответственность за неуплату алиментов, приведшую к задолженности, совокупный размер которой превышает сумму платежей за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

Определено, что неплательщикам алиментов нельзя присудить общественно полезные работы (от 120 до 240 часов), если задолженность накопилась до 6 февраля 2018 года.

Постановлением от 8 ноября 2018 года дело закрыто в связи с отсутствием в действиях неплательщика алиментов (который с октября 2014 года задолжал 20826,99 грн) события и состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 183-1 КпАП.

Суд разъяснил, что норма Закона № 2234-VIII от 7 декабря 2017 года, которой КпАП дополнен статьей 183-1, не имеет обратного действия во времени. Поэтому период неуплаты алиментов до вступления в силу ст. 183-1 КпАП не должен приниматься во внимание при учете совокупного размера алиментной задолженности как условия привлечения к административной ответственности по настоящей статье.

Таким образом, неуплата алиментов до 6 февраля 2018 года не может квалифицироваться по ст. 183-1 КпАП.

"Учитывая, что размер алиментной задолженности ЛИЦО_1 рассчитан по февраль 2018 года включительно, то есть не истекло шесть месяцев для начисления задолженности, потому постановление районного суда подлежит отмене, а производство по делу об административном правонарушении относительно ЛИЦО_1 подлежит закрытию в соответствии с п. 1 ст. 247 КоАП в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 183 -1 КоАП"- говорится в постановлении апелляционного суда.

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