Формат участия "Народного фронта" в выборах президента определит январский съезд партии, сообщила пресс-секретарь политсилы Ольга Лаппо, сообщает РБК Украина.

На прошлой неделе лидер партии Арсений Яценюк сообщил, что изначально запланированный на конец декабря съезд партии переносится на январь.

"Именно на нем партия определит, кого мы выдвигаем, или кого поддержим на выборах президента Украины", - отметила Лаппо.

Отметим, регистрация кандидатов в президенты начнется 31 декабря нынешнего года и завершится 4 февраля 2019го.

Недавно на улицах украинских городов появилась реклама "Народного фронта" с изображением Арсения Яценюка. Его слоганы донельзя схожи с кампанией Петра Порошенко по смысловому наполнению: "Движение в НАТО", "Украинский язык, кино, песня", "Энергетическая независимость Украины". Пользователи соцсетей расценили такой ход Яценюка как оттягивание голосов у действующего президента и даже троллинг над ним.

В это же время опросы населения показывают, что рейтинг Яценюка находится в пределах статистической погрешности - около 1%. Некоторые соцгруппы не рейтингуют лидера "Народного фронта" в принципе.