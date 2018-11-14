Украинская певица Ани Лорак появилась на российском экране с прозрачным декольте. Фото
Украинская поп-дива Ани Лорак, которая недавно возмутила подписчиков в стилизованном костюме как у Фредди Меркьюри, приняла участие в записи телепрограммы "Голос" на российском ТВ. Она опубликовала в своем Instagram серию коротких видеозаписей в откровенном наряде.
Ярко накрашенная певица позирует в темном платье с глубоким полупрозрачным декольте. Записи певица опубликовала в Instagram-stories.
Ранее в Insta-stories певица продемонстрировала еще одно черно-белое фото, на котором она позирует в облегающем наряде.
Как сообщала "Страна", Лорак также показала новое фото со своей дочкой Софией. На опубликованном в Instagram снимке артистка и ее ребенок появились в похожих образах - джинсах и белой футболке.
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