Туроператоры Украины должны будут соблюдать минимальный размер финобеспечения в течение всего срока действия лицензии, своевременно информировать о нарушениях сроков отправки туристов и создать условия для доступности лиц с инвалидностью. Об этом идет речь в проекте постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности", который вынесен на сайте Минэкономразвития для общественного обсуждения, пишет Лига.

Для получения лицензии туроператора нужно будет подтвердить безупречность деловой репутации руководителя соискателя лицензии, а также отсутствие/наличие у него судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

Признаками отсутствия безупречной деловой репутации руководителя являются, в частности: наличие судимости за преступления в сфере хоздеятельности, применение к нему санкций, предоставление недостоверной информации органу лицензирования, увольнения в течение последних пяти лет из-за недостаточной квалификации, наличие админвзысканий за осуществление туроператорской деятельности без лицензии.

Также туроператор обязан обеспечить соблюдение минимального размера финансового обеспечения, установленного статьей 15 Закона "О туризме" (не меньше 20 тыс. евро, а для внутреннего туризма - 10 тыс. евро), в течение всего срока действия лицензии, а в случае проведения выплат по гарантии туроператор обязан восстановить ее размер.

Туроператоров, которые предоставляют услуги выездного туризма с перевозкой, обяжут за 8 часов и за 2 часа до отправления проверять, и в случае задержки рейса на четыре или более часов размещать на своем сайте и отправлять органу лицензирования информацию об указанной задержке.

Кроме того, туроператоры должны будут размещать на своем сайтеактуальную информацию о своих турагентах и наличии у них финансового обеспечения, а также о количестве договоров на туристическое обслуживание, заключенных непосредственно туроператором или через турагентов, с указанием страны временного пребывания.

Для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения должна быть обеспечена доступность к помещениям туроператора, а также информирование о соответствии туристической инфраструктуры, включенной в турпакет, их потребностям.

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