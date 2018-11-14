Из-за задержек и срывов в движении общественного транспорта, а также массовых ДТП в городе, киевляне решили, что быстрее будет добраться в метро. Из-за этого на ключевых станциях создались заторы.

Так на метро "Золотые ворота" людям пришлось стоять в толпе без шанса попасть в переходна станцию "Театральная" около 12 минут. Многие решали, что быстрее будет наверху и выходили из метро.

Фото: facebook.com/

Напомним, сегодня снегопад парализовал Киев: на дорогах фиксируются многочисленные ДТП, в результате чего по всему городу наблюдаются пробки. Поэтому Киевский метрополитен напоминал, что всегда для удобства передвижения можно выбрать подземку.

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