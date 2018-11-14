Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор Японии с Россией будет заключён.

"Вместе с президентом Путиным мы положим конец проблеме, остававшейся нерешённой 70 послевоенных лет, не оставляя её следующим поколениям. Мы обязательно положим ей конец", - заявил он в ходе встречи с президентом России, передает Kyodo.

Во время переговоров Путин и Абэ обсудили вопрос активизации российско-японских переговоров по мирному договору.

"Страна" разбиралась стоит ли мир на пороге Третьей мировой войны и что ждет Украину. Даже во время ввода американских войск во Вьетнам или советских - в Афганистан дистанция, по мнению экспертов, отделяющая мир от катастрофы, была больше.

Напомним, что Пентагон объявил тендер на разработку системы защиты от гиперзвуковых ракет России.