Актер "Дизель шоу" Евгений Гашенко 14 ноября в Киеве попал в новое ДТП. Об этом сам шоумен рассказал в видео на странице "Дизель Студио" в Facebook.

Евгений признался, что еще не успел поменять "летнюю резину" на зимнюю и по дороге на работу его машину немного занесло, хотя ехал очень медленно. В самом центре города в пробке он "догнал" микроавтобус. Ничего страшного, к счастью, не произошло, лишь немного пострадал бампер автомобиля Гашенко. Но актер-таки успел на запись программы и обещал поменять покрышки.

Видео: facebook.com

Напомним, Евгений Гашенко вместо с другими актерами попал в ДТП 20 октября, в результате которого погибла Марина Поплавская. СМИ сообщали, что в результате ДТП у Евгения Гашенко были сломаны два пальца на ногах.

Переломы, вывихи пальцев и разорванный язык. Стало известно о травмах актеров Дизель шоу в ДТП.