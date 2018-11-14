На улице Курдряшова в Киеве из-за снега и гололеда произошло масштабное ДТП. Сперва столкнулись сразу пять автомобилей. Затем, с горки, в них врезался шестой.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Первыми столкнулись сразу пять автомобилей. Пока их водители выясняли отношения, с горки скатилось и влетело в стоящие внизу легковушки шестое авто.

Вероятно, его водитель потерял управление на скользкой дороге. Как видно на видео, машина катилась вниз по улице и не могла остановиться. В комментариях пользователи Facebook также предполагают, что водитель мог ехать на летней резине.

Сегодня в Киеве выпал первый снег. Киевские автолюбители оказались не готовы к такой погоде, из-за чего в столице за день произошло около 500 ДТП.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", синоптики рассказали, чем опасна "фаза дождя", которая наступила в Киеве сразу после снегопада:

"Киев уже перешел в фазу дождя. Это - очень опасно. Ведь ближе к вечеру температура воздуха будет снижаться и все вокруг, включая дорогами и тротуарами, может покрыться льдом. Оставьте автомобили возле офисов, добирайтесь транспортом домой. Может, вы так и не привыкли, но безопасность, здоровье и жизнь - превыше всего", - предупреждает синоптик.

Отметим, что в Киев метеорологическая зима пришла на месяц раньше прошлогодней.