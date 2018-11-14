Сегодня, 14 ноября, в Женеве на аукционе впервые выставят на продажу ювелирные украшения, принадлежавшие последней королеве Франции Марии-Антуанетте. Среди лотов - редчайший розовый бриллиант, жемчужное колье с бриллиантово-жемчужной подвеской и серьги. Об этом сообщает ВВС.

Драгоценности были скрыты от публики на протяжении последних 200 лет, поэтому нынешние торги эксперты называют самыми значительными в истории.

Среди прочих украшений, выставленных на аукционе - коллекция драгоценностей, которой владела итальянская королевская семья Бурбонов-Пармы. "Эта экстраординарная коллекция драгоценностей дает изумительную возможность познакомиться с тем, как жили их владельцы за последние несколько сотен лет", - так прокомментировала эти торги заместитель директора женевского отделения Sotheby's Даниелла Мачетти.

Одним из самых дорогих предметов является жемчужина Марии-Антуанетты - натуральная жемчужина, оформленная как украшенная бриллиантами подвеска, которую эксперты оценивают в $2 миллиона. Ожерелье из натурального жемчуга и бриллиантов, а также пара серег из жемчуга и бриллиантов оцениваются в $300 тысяч за каждый лот, тогда как перстень с вензелем, в который спрятан локон королевы, оценен в $10 тысяч. Среди других предметов этой королевской коллекции - личные украшения, принадлежавшие королю Франции Карлу X, в частности, бриллиантовая тиара, оцениваемая в $550 тысяч.

Украшения Марии-Антуанетты

Кольцо французской королевы

Самый дорогой экспонат - подвеска с натуральной жемчужиной

Фото: sothebys.com/en

Мария-Антуанетта - младшая дочерь императора Австрии Франца I и его супруги, эрцгерцогини Марии Терезии. Ее замужество с королем Франции Людовиком XVI объединило две королевские династии - Габсбургов и Бурбонов.

Мария-Антуанетта отличалась экстравагантным и крайне расточительным поведением, что вызвало к ней резкую неприязнь народа и в итоге привело к Французской революции. Ей удалось вывезти свои драгоценности к родственникам в Австрию, однако сама она не сумела бежать из Франции и была казнена на гильотине в 1793 году в возрасте 37 лет.

Как сообщала "Страна", с аукциона дома Christie's в Нью-Йорке внезапно сняли автопортрет Пабло Пикассо "Моряк", чтобы отправить его на реставрацию. Картина, выставленная за $70 миллионов, была повреждена 11 мая. Обстоятельства случившегося не раскрываются.

Ранее в Нью-Йорке на аукционный дом Sotheby's продали картину Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левой стороне)". Шедевр приобрели за рекордные $157,2 млн.

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