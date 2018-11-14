В Ровенской области при столкновении автомобиля Audi с грузовиком погибли два человека, один из которых - известный армрестлер Андрей Пушкарь. О ДТП сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев - Чоп в полицию поступило сегодня, 14 ноября, около 15 часов.

Фото: rv.npu.gov.ua

"Известно, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Фото: rv.npu.gov.ua

В результате ДТП, водителя фургона доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Его отец, 50-летний житель Острожского района и 33-летний спортсмен из Тернопольской области получили травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: rv.npu.gov.ua

В местных изданиях и социальных сетях сообщают, что погибли победитель международных соревнований по армрестлингу Андрей Пушкарь, а также отец многократного победителя чемпионатов мира по армрестлингу Олег Жох. Сам Олег Жох находится в больнице.

Фото: facebook.com

Андрей Пушкарь – 15-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпион Европы по армрестлингу, 7 раз он выигрывал кубок мира среди профессионалов.

Фото: meta.ua

Олег Жох - украинский армрестлер, действующий чемпион мира по армспорту на левую руку в весовой категории до 70 кг, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Украины.

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