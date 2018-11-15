В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) США начали проверку анализов безопасности самолетов, которые проводила самолетостроительная корпорация Boeing за последние годы.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление ведомства.

Данная проверка получила приоритет. В ходе нее американские чиновники намерены изучить материалы, которые Boeing передавала в авиакомпании-клиенты.

По данным журналистов WSJ, это связано с потенциальными опасностями новых автоматизированных систем управления полетами в последних моделях Boeing 737 (серии MAX).

При этом Reuters со ссылкой на FAA утверждает, что проверка проводится только по факту катастрофы в Индонезии.

Как пишет WSJ, проверяются сведения о безопасности и заключения, которые компания предоставляла FAA в рамках получения сертификатов для самолетов 737 MAX 8 и MAX 9.

"FAA не проводит проверки безопасности, кроме текущего расследования крушения Lion Air (в Индонезии - Прим.Ред.)", - говорится в сообщении.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на участников расследования авиакатастрофы сообщило, что компания Boeing утаила от авиакомпаний и пилотов, что функция управления полетом на Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 при нештатной ситуации может увести самолет в пике.

Пилоты и представители авиакомпаний заявили, что их не предупреждали об этой функции, а система, установленная на старых самолетах, требовала другого порядка действий. В пособиях и тренировочных материалах об этом также не говорилось, отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Как сообщала "Страна", неисправность датчика скорости была выявлена в ходе расшифровки бортового самописца, она фиксировалась как минимум в ходе двух-трех предыдущих рейсов самолета. Теперь уже ясно, что лайнер врезался в воду на скорости 1 000 км/ч.

Напомним, что Индонезия требует от компании Boeing объяснить причины крушения нового самолета.