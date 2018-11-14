В Киеве по состоянию на 18:00 среды по спецлинии "102" поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях в Киеве. К обеду показатель насчитывал почти 300 ДТП. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины в Facebook.

"Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения! Учитывая погодные условия (дождь, снег) и дорожную обстановку, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния", - говорится в сообщении полиции.

Также в ведомстве напоминают, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив европротокол.

"Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы "Электронный европротокол" по ссылке", - говорится в информации.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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