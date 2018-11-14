Курс доллара продолжает сдавать позиции на украинском рынке. 14 ноября он потерял на межбанке 6 копеек, и остановился вечером в рамках 27,81-27,825 грн/$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. На счета бизнеса с опозданием на сутки поступила выручка за понедельник, и всю среду рынок заливали долларом.

"Сегодняшнее проседание котировок вызвано увеличением предложения обязательных продаж с учетом зачисленной вчера валютной выручки за понедельник, который был выходным днем в США. Оно перевесило частично отложенный спрос, активизировавшийся не столь существенно на снижающемся курсовом тренде. Разворот пары евро/доллар в сторону ситуативного роста продолжает привлекать внимание спекулятивной составляющей рынка, подпитываемой растущими остатками на корсчетах банков", - объяснил ситуацию Куринной.

Главными поставщиком валюты назвали агросектор. А спрос, даже после его роста, назвали небольшим.

"Объемы покупки валюты на межбанке несоизмеримы с объемами в это же время год назад. Даже пять и десять лет тому. Спрос совсем небольшой. Думаю, по двум причинам: с одной стороны, из-за снижения благосостояния населения, сократились продажи в стране импортных товаров, а с другой - резко сократились валютные покупки спекулянтов. После нескольких повышений учетных ставок Нацбанка, а вслед за ним и Минфина, любители заработать на разнице в курсах, нашли другое применение своей гривне. Вкладываются в депозитные сертификаты НБУ и облигации внутреннего госзайма. Там сейчас просто шикарная доходность — до 18,5% годовых", - прокомментировал ситуацию председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.

На завтра финансисты дают разные прогнозы: одни ждут торговлю в рамках 27,80-27,85 грн/$ и допускают коррекцию к 27,75-27,78 грн/$, а другие не исключают коррекцию вверх — движение к 27,85-27,95 грн/$.

Как сообщала "Страна", финансисты объяснили, почему курс доллара не удалось качнуть вверх.

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